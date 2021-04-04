Золота інтрига вмирає. Динамо на інтуїції Луческу вирвало перемогу в Олександрії

Кияни здобули вольову перемогу над олександрійцями 2:1. За шість турів до кінця у Луческу – сім очок відриву від Шахтаря

У чемпіонаті України ледь не загострилася інтрига в боротьбі за "золото". У неділю, 4 квітня, Динамо в гостях за присутності уболівальників, допущених на трибуни, програвало в ході зустрічі Олександрії 0:1, але в підсумку вибороло вольову перемогу 2:1. Це дало змогу киянам зберегти відрив у сім очок від Шахтаря, який раніше здолав Ворсклу 2:0.

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Отже, золота інтрига практично померла.

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Олександрія відкрила рахунок на 14-й хвилині. Після скидки від Ковальця ворота динамівця Бущана розстріляв Ситало.

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На 35-й хвилині Динамо відігралося. Пенальті у ворота Олександрії, призначений після гри рукою Мірошниченка та перегляду VAR, реалізував Шапаренко.

Шапаренко / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На 57-й хвилині з технічної зони за претензії до арбітрів був вилучений тренер Олександрії Шаран.

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А на 63-й хвилині Динамо, здавалося б, вийшло вперед, забив Караваєв, але суддя після перегляду VAR скасував взяття воріт Олександрії, угледівши в тому моменті офсайд у Буяльського.

Проте на 90-й хвилині Жерсон Родрігес, якого незадовго до цього Луческу випустив на заміну, таки приніс Динамо перемогу – 2:1, прошивши з близької відстані Паньківа. Інтуїція 75-річного Мірчу знову не підвела.

Динамо і далі випереджає Шахтар на сім пунктів. Попереду – шість турів. Через один, 17 квітня, на нас чекає битва грандів – Шахтар проти Динамо.

КАЛЕНДАР ОСТАННІХ ТУРІВ УПЛ

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21-й тур – 10 квітня

ДИНАМО – Дніпро-1

Маріуполь – ШАХТАР

22-й тур – 17 квітня

ШАХТАР – ДИНАМО

23-й тур – 24 квітня

ДИНАМО – Інгулець

Олександрія – ШАХТАР

24-й тур – 1 травня

Ворскла – ДИНАМО

ШАХТАР – Дніпро-1

25-й тур – 8 травня

ДИНАМО – Маріуполь

Минай – ШАХТАР

26-й тур – 15 травня

Колос – ДИНАМО

ШАХТАР – Інгулець

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