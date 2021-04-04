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Мораес обігнав Ярмоленка в рейтингу забивал УПЛ: а там і до Реброва недалеко

4 квітня, 20:55

Олег Люлька Олег Люлька

Ще 24 голи, і форвард Шахтаря стане найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України

Зробивши дубль у Полтаві, Жуніор Мораес не тільки приніс Шахтарю перемогу над Ворсклою 2:0, але і вийшов на п'яте місце в списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України.

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В активі Жуніора Мораеса стало рівно 100 голів, і за цим показником він на один м'яч обійшов екскапітана Динамо Андрія Ярмоленка.

ТОП-5 бомбардирів в історії УПЛ

1-2. Сергій Ребров – 123 голи

Сергій Ребров

Сергій Ребров

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1-2. Максим Шацьких – 123

Максим Шацьких і його дружина Олеся

Максим Шацьких і його дружина Олеся / Фото: Instagram

3. Євген Селезньов – 116

Євген Селезньов
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Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

4. Андрій Воробей – 105

Андрій Воробей

Андрій Воробей / Фото: Instagram

5. Жуніор Мораес – 100

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Жуніор Мораес

Жуніор Мораес / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Зауважимо, що в день матчу з Ворсклою Жуніор Мораес відзначив своє 34-річчя. Після гри у тренера Шахтаря Луїша Каштру поцікавилися – мовляв, шкода, що дні народження так рідко? На що португалець з гумором відповів:

"Хочу, щоб Жуніор забивав завжди, але, на жаль, день народження тільки раз на рік. Інакше він занадто швидко постаріє"

Додамо, що контракт Мораеса із Шахтарем минає наприкінці нинішнього року. Якщо він буде продовжений, Жуніор цілком може стати найкращим бомбардиром за всю історію чемпіонатів України. Йому залишилося забити 24 м'ячі. А головний конкурент Мораеса з активних гравців – безробітний нині Євген Селезньов.

Огляд матчу Ворскла – Шахтар (0:2) з дублем Мораеса

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чемпіонат України Шахтар Донецьк Сергій Ребров Андрій Ярмоленко Євген Селезньов Максим Шацьких Жуніор Мораєс

Джерело: Сегодня|Спорт

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