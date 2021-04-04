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Мораес розбушувався в день народження! Шахтар обіграв Ворсклу і продовжує гонку за Динамо

4 квітня, 18:54

Олег Люлька Олег Люлька

Гірники виграли в Полтаві 2:0. Іменинник Жуніор подарував собі 99-й і 100-й голи в чемпіонаті України

Шахтар залишився в чемпіонській гонці з Динамо завдяки тому, що в сьогоднішньому центральному матчі 20-го туру УПЛ обіграв на виїзді претендента на бронзу Ворсклу 2:0. Перемогу гірникам у Полтаві приніс дубль Жуніора Мораеса, який реалізував два виходи один на один з Різником.

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В обох випадках, на 42-й і 62-й хвилинах, Мораесу асистував Алан Патрік.

ВОРСКЛА – ШАХТАР – 0:2
ВІДЕО ГОЛІВ

Відзначимо, що для Жуніора Мораеса, що тиждень тому вразив ворота Фінляндії в матчі збірної України, м'ячі у ворота Ворскли стали 99-м і 100-м у чемпіонатах України.

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Для того, щоб досягти цієї бомбардирської позначки, бразильському українцеві знадобилося 186 матчів.

До речі, саме сьогодні Мораесу виповнилося 34 роки. Форвард, що досі проводив украй непоказний сезон, нарешті прокинувся і сам собі зробив подарунок, кращого за який і не побажаєш.

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Перемога над Ворсклою допомогла Шахтареві до чотирьох очок скоротити відставання від лідера – Динамо, яке сьогодні грає в гостях з Олександрією.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забиті 41
Пропущені 15
Різниця 26
Результати останніх матчів: В П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забиті 27
Пропущені 17
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н В В Н П
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
15
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

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чемпіонат України

Джерело: Сегодня|Спорт

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