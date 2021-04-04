Мораес розбушувався в день народження! Шахтар обіграв Ворсклу і продовжує гонку за Динамо

Гірники виграли в Полтаві 2:0. Іменинник Жуніор подарував собі 99-й і 100-й голи в чемпіонаті України

Шахтар залишився в чемпіонській гонці з Динамо завдяки тому, що в сьогоднішньому центральному матчі 20-го туру УПЛ обіграв на виїзді претендента на бронзу Ворсклу 2:0. Перемогу гірникам у Полтаві приніс дубль Жуніора Мораеса, який реалізував два виходи один на один з Різником.

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В обох випадках, на 42-й і 62-й хвилинах, Мораесу асистував Алан Патрік.

ВОРСКЛА – ШАХТАР – 0:2

ВІДЕО ГОЛІВ

Відзначимо, що для Жуніора Мораеса, що тиждень тому вразив ворота Фінляндії в матчі збірної України, м'ячі у ворота Ворскли стали 99-м і 100-м у чемпіонатах України.

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Для того, щоб досягти цієї бомбардирської позначки, бразильському українцеві знадобилося 186 матчів.

До речі, саме сьогодні Мораесу виповнилося 34 роки. Форвард, що досі проводив украй непоказний сезон, нарешті прокинувся і сам собі зробив подарунок, кращого за який і не побажаєш.

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Перемога над Ворсклою допомогла Шахтареві до чотирьох очок скоротити відставання від лідера – Динамо, яке сьогодні грає в гостях з Олександрією.

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