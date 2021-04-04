Мораес розбушувався в день народження! Шахтар обіграв Ворсклу і продовжує гонку за Динамо

Шахтар залишився в чемпіонській гонці з Динамо завдяки тому, що в сьогоднішньому центральному матчі 20-го туру УПЛ обіграв на виїзді претендента на бронзу Ворсклу 2:0. Перемогу гірникам у Полтаві приніс дубль Жуніора Мораеса, який реалізував два виходи один на один з Різником.
В обох випадках, на 42-й і 62-й хвилинах, Мораесу асистував Алан Патрік.
ВОРСКЛА – ШАХТАР – 0:2
ВІДЕО ГОЛІВ
Відзначимо, що для Жуніора Мораеса, що тиждень тому вразив ворота Фінляндії в матчі збірної України, м'ячі у ворота Ворскли стали 99-м і 100-м у чемпіонатах України.
Для того, щоб досягти цієї бомбардирської позначки, бразильському українцеві знадобилося 186 матчів.
До речі, саме сьогодні Мораесу виповнилося 34 роки. Форвард, що досі проводив украй непоказний сезон, нарешті прокинувся і сам собі зробив подарунок, кращого за який і не побажаєш.
Перемога над Ворсклою допомогла Шахтареві до чотирьох очок скоротити відставання від лідера – Динамо, яке сьогодні грає в гостях з Олександрією.
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