Золотая интрига умирает. Динамо на интуиции Луческу вырвало победу в Александрии

В чемпионате Украины едва не обострилась интрига в борьбе за "золото". В воскресенье, 4 апреля, Динамо в гостях в присутствии болельщиков, допущенных на трибуны, проигрывало по ходу встречи Александрии 0:1, но в итоге добыло волевую победу 2:1. Это позволило киевлянам сохранить отрыв в семь очков от Шахтера, ранее одолевшего Ворсклу 2:0.
Таким образом, золотая интрига практически умерла.
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Отметим, что Александрия открыла счет на 14-й минуте. После скидки от Ковальца ворота динамовца Бущана расстрелял Ситало.
На 35-й минуте Динамо отыгралось. Пенальти в ворота Александрии, назначенное после игры рукой Мирошниченко и просмотра VAR, реализовал Шапаренко.
Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
На 57-й минуте из технической зоны за претензии к арбитрам был удален тренер Александрии Шаран.
А на 63-й минуте Динамо, казалось бы, вышло вперед, забил Караваев, но судья после просмотра VAR отменил взятие ворот Александрии, усмотрев в том моменте офсайд у Буяльского.
Тем не менее на 90-й минуте Жерсон Родригес, которого незадолго до этого Луческу выпустил на замену, таки принес Динамо победу – 2:1, прошив с близкого расстояния Панькива. Интуиция 75-летнего Мирчу снова не подвела.
Динамо и дальше опережает Шахтер на семь пунктов. Впереди – шесть туров. Через один, 17 апреля, нас ждет битва грандов – Шахтер против Динамо.
КАЛЕНДАРЬ ПОСЛЕДНИХ ТУРОВ УПЛ
21-й тур – 10 апреля
ДИНАМО – Днепр-1
Мариуполь – ШАХТЕР
22-й тур – 17 апреля
ШАХТЕР – ДИНАМО
23-й тур – 24 апреля
ДИНАМО – Ингулец
Александрия – ШАХТЕР
24-й тур – 1 мая
Ворскла – ДИНАМО
ШАХТЕР – Днепр-1
25-й тур – 8 мая
ДИНАМО – Мариуполь
Минай – ШАХТЕР
26-й тур – 15 мая
Колос – ДИНАМО
ШАХТЕР – Ингулец
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