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Золотая интрига умирает. Динамо на интуиции Луческу вырвало победу в Александрии

4 апреля, 21:27

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне добыли волевую победу над александрийцами 2:1. За шесть туров до конца у Луческу – семь очков отрыва от Шахтера

В чемпионате Украины едва не обострилась интрига в борьбе за "золото". В воскресенье, 4 апреля, Динамо в гостях в присутствии болельщиков, допущенных на трибуны, проигрывало по ходу встречи Александрии 0:1, но в итоге добыло волевую победу 2:1. Это позволило киевлянам сохранить отрыв в семь очков от Шахтера, ранее одолевшего Ворсклу 2:0.

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Таким образом, золотая интрига практически умерла.

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Отметим, что Александрия открыла счет на 14-й минуте. После скидки от Ковальца ворота динамовца Бущана расстрелял Ситало.

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На 35-й минуте Динамо отыгралось. Пенальти в ворота Александрии, назначенное после игры рукой Мирошниченко и просмотра VAR, реализовал Шапаренко.

Шапаренко

Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На 57-й минуте из технической зоны за претензии к арбитрам был удален тренер Александрии Шаран.

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А на 63-й минуте Динамо, казалось бы, вышло вперед, забил Караваев, но судья после просмотра VAR отменил взятие ворот Александрии, усмотрев в том моменте офсайд у Буяльского.

Тем не менее на 90-й минуте Жерсон Родригес, которого незадолго до этого Луческу выпустил на замену, таки принес Динамо победу – 2:1, прошив с близкого расстояния Панькива. Интуиция 75-летнего Мирчу снова не подвела.

Динамо и дальше опережает Шахтер на семь пунктов. Впереди – шесть туров. Через один, 17 апреля, нас ждет битва грандов – Шахтер против Динамо.

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21-й тур – 10 апреля

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ДИНАМО – Днепр-1
Мариуполь – ШАХТЕР

22-й тур – 17 апреля

ШАХТЕР – ДИНАМО

23-й тур – 24 апреля

ДИНАМО – Ингулец
Александрия – ШАХТЕР

24-й тур – 1 мая

Ворскла – ДИНАМО
ШАХТЕР – Днепр-1

25-й тур – 8 мая

ДИНАМО – Мариуполь
Минай – ШАХТЕР

26-й тур – 15 мая

Колос – ДИНАМО
ШАХТЕР – Ингулец

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Источник: Сегодня|Спорт

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