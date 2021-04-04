Ворскла – Шахтар і Олександрія – Динамо: де дивитися битви лідерів чемпіонату України

"Гірники" і кияни продовжують заочну гонку за лідерство в Прем'єр-лізі

У неділю завершується черговий тур чемпіонату країни з футболу. У двох останніх матчах зіграють наші гранди Динамо і Шахтар, між якими поки що зберігається дистанція в сім очок. дізнавайтеся розклад трансляцій та результати 20-го туру УПЛ.

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Підопічні Луїша Каштру вийдуть на газон стадіону в Полтаві першими. Читайте прогноз коментатора на матч Ворскла – Шахтар. Зустріч розпочнеться о 17:00. Динамівці ж дуель на стадіоні "Ніка" в Олександрії почнуть о 19:30, вже знаючи результат поєдинку головного конкурента в боротьбі за "золото". Обидва матчі на українському телебаченні в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

За сім турів до фінішу сезону хлопці Мірчі Луческу випереджають "гірників" на сім очок, але ті не збираються здаватися. До того ж суперники проведуть ще очне протистояння.

Також всі три зустрічі неділі можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

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Напередодні Десна обіграла Олімпік, а Калитвинцев-молодший наблизив знаменитого тата до відставки.

Згадаймо, як Шахтар і Ворскла зіграли внічию у першому колі:

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