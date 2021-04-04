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Ворскла – Шахтар і Олександрія – Динамо: де дивитися битви лідерів чемпіонату України

4 квітня, 11:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Гірники" і кияни продовжують заочну гонку за лідерство в Прем'єр-лізі

У неділю завершується черговий тур чемпіонату країни з футболу. У двох останніх матчах зіграють наші гранди Динамо і Шахтар, між якими поки що зберігається дистанція в сім очок. дізнавайтеся розклад трансляцій та результати 20-го туру УПЛ.

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Підопічні Луїша Каштру вийдуть на газон стадіону в Полтаві першими. Читайте прогноз коментатора на матч Ворскла – Шахтар. Зустріч розпочнеться о 17:00. Динамівці ж дуель на стадіоні "Ніка" в Олександрії почнуть о 19:30, вже знаючи результат поєдинку головного конкурента в боротьбі за "золото". Обидва матчі на українському телебаченні в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1".

За сім турів до фінішу сезону хлопці Мірчі Луческу випереджають "гірників" на сім очок, але ті не збираються здаватися. До того ж суперники проведуть ще очне протистояння.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
19
10
5
4
33
14
19
35
Забиті 33
Пропущені 14
Різниця 19
Результати останніх матчів: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
20
9
33
Забиті 29
Пропущені 20
Різниця 9
Результати останніх матчів: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
29
Забиті 26
Пропущені 19
Різниця 7
Результати останніх матчів: В В Н П В
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забиті 30
Пропущені 31
Різниця -1
Результати останніх матчів: В В В Н Н
9
МаріупольМаріупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забиті 21
Пропущені 31
Різниця -10
Результати останніх матчів: В Н П П Н
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: П В В Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забиті 22
Пропущені 35
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
18
4
3
11
15
44
-29
15
Забиті 15
Пропущені 44
Різниця -29
Результати останніх матчів: П В П П П
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
36
-21
13
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: П П П В П

Також всі три зустрічі неділі можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

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Напередодні Десна обіграла Олімпік, а Калитвинцев-молодший наблизив знаменитого тата до відставки.

Згадаймо, як Шахтар і Ворскла зіграли внічию у першому колі:

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