Чемпіонат України завершать на тиждень раніше під Шеву – джерело

Сезон в українській футбольної Прем'єр-лізі може завершитися раніше через збірну країни.

Реклама

Про це у себе в Twitter повідомив журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

"УПЛ цьогоріч, найпевніше, завершиться на тиждень раніше – не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, просить більше часу для підготовки до Євро. Питання може закритися в середу, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримують стислі терміни сезону", – написав Бурбас

Відзначимо, що на 12 травня 2021 року заплановано фінал Кубка України. А фінальна частина чемпіонату Європи розпочнеться 11 червня. У групі команда Андрія Шевченка зіграє з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го).

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Реклама

Читайте також: Купуйте квитки! Збірна України на Євро зіграє з глядачами

Нагадаємо, за шість турів до фінішу УПЛ Динамо випереджає Шахтар на 7 очок. На думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама