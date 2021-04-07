Чемпіонат України завершать на тиждень раніше під Шеву – джерело

Сезон в українській футбольної Прем'єр-лізі може завершитися раніше через збірну країни.
Про це у себе в Twitter повідомив журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.
"УПЛ цьогоріч, найпевніше, завершиться на тиждень раніше – не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, просить більше часу для підготовки до Євро. Питання може закритися в середу, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримують стислі терміни сезону", – написав Бурбас
Відзначимо, що на 12 травня 2021 року заплановано фінал Кубка України. А фінальна частина чемпіонату Європи розпочнеться 11 червня. У групі команда Андрія Шевченка зіграє з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) і Австрією (21-го).
Андрій Шевченко / Фото: Reuters
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Нагадаємо, за шість турів до фінішу УПЛ Динамо випереджає Шахтар на 7 очок. На думку Мирона Маркевича, золота інтрига вже мертва.
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