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Сталася пожежа в дитячій академії львівського Руху

8 квітня, 11:55

Олег Люлька Олег Люлька

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Учора вночі у футбольній академії клубу української Прем'єр-ліги Рух у Винниках під Львовом сталася пожежа.

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Зайнялося в івент-холі. Як повідомляє Варта1, згоріло близько 300 квадратних метрів даху.

За попередньою інформацією, пожежа почалася через коротке замикання. Постраждалих немає.

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Раніше ми писали, що фанати французького Марселя влаштували пожежу на базі клубу. Ультрас закидали вхід у тренувальний центр фаєрами і димовими шашками, після чого загорілися дерева і вогонь почав швидко розповзатися. Тим часом від потрапляння петардою поранення спини зазнав іспанський захисник команди Альваро Гонсалес.

Також ми розповідали, що горів колишній стадіон перших чемпіонів незалежної України з футболу. До захоплення Криму Росією "Локомотив" був домашньою ареною українського клубу Таврія.

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винники чемпіонат України пожежа Рух Львов
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