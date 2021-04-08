Сталася пожежа в дитячій академії львівського Руху

Учора вночі у футбольній академії клубу української Прем'єр-ліги Рух у Винниках під Львовом сталася пожежа.
Зайнялося в івент-холі. Як повідомляє Варта1, згоріло близько 300 квадратних метрів даху.
За попередньою інформацією, пожежа почалася через коротке замикання. Постраждалих немає.
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Раніше ми писали, що фанати французького Марселя влаштували пожежу на базі клубу. Ультрас закидали вхід у тренувальний центр фаєрами і димовими шашками, після чого загорілися дерева і вогонь почав швидко розповзатися. Тим часом від потрапляння петардою поранення спини зазнав іспанський захисник команди Альваро Гонсалес.
Також ми розповідали, що горів колишній стадіон перших чемпіонів незалежної України з футболу. До захоплення Криму Росією "Локомотив" був домашньою ареною українського клубу Таврія.
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