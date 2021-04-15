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Самый дорогой игрок Динамо готов сыграть с Шахтером

15 апреля, 10:16

Олег Люлька Олег Люлька

17 апреля на НСК "Олимпийский" в поединке против "горняков" киевлянам сможет помочь их вингер Виктор Цыганков, полностью восстановившийся после травмы

Самый дорогой футболист чемпионата Украины Виктор Цыганков, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 24 млн евро, готов сыграть в матче с Шахтером 17 апреля.

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23-летний вице-капитан Динамо полностью восстановился после повреждения икроножной мышцы, сообщает Футбол NEWS.

Напомним, Цыганкова ждали в заявке Динамо еще в предыдущем матче с Днепром-1, выигранном киевлянами 2:0, но тот поединок Виктор пропустил.

В последний раз Цыганков играл за Динамо 18 марта, когда был заменен после первого тайма выездного матча Лиги Европы с Вильярреалом (0:2).

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Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Украинское классико 17 апреля начнется в 19:30. За пять туров до финиша Динамо находится в шаге от первого за пять лет чемпионского титула, опережая Шахтер на семь очков. Только победа позволит горнякам продолжить борьбу за "золото".

Ранее мы писали, что из-за перебора карточек Динамо в матче с Шахтером не поможет капитан Сидорчук.

Из-за продления локдауна в столице матч Шахтер – Динамо на Олимпийском пройдет без зрителей.

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ДинамоДинамоДин
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