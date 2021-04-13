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Футболисты Динамо развлекались в резиденции Януковича

13 апреля, 19:46

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Николай Шапаренко и Ахмед Алибеков отдыхали в Межигорье, футболисты катались по парку на электроскутерах, чем поделились в соцсетях.

Футболисты киевского Динамо Николай Шапаренко и Ахмед Алибеков отдыхали в Межигорье. Бывшей резиденции Виктора Януковича. Сейчас она открыта для экскурсий.

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Футболисты катались по парку на электроскутерах, о чем рассказали в соцсетях.

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Ранее мы писали, что Вербич пообещал стать Монатиком и станцевать, если Динамо станет чемпионом.

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Напомним, что 17 апреля в 22 туре чемпионата Украины пройдет центральный поединок второго круга между донецким Шахтером и киевским Динамо. Впервые трансляция матча Премьер-лиги будет доступна для просмотра в других странах по системе pay-per-view. Начало встречи на НСК Олимпийский – в 19:30. В случае победы Динамо, киевлян можно будет поздравлять с чемпионством.

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Межигорье Динамо Киев Николай Шапаренко
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