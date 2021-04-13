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2 фунта – такую премию получил футболист за вечный рекорд Англии

13 апреля, 17:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

13 апреля 1936 года нападающий Лутона Джо Пейн установил рекорд футбольных лиг Англии – в поединке третьего дивизиона он забил Бристолю 10 голов

85 лет назад, 13 апреля 1936 года, был установлен рекорд, который в нынешних реалиях повторить крайне сложно. Полузащитник Лутона Джо Пейн забил 10 голов в одном матче!

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Джо Пейн работал на шахте, а в свободное время играл в низших лигах английского футбола. Крепкого парня заметили в клубе Лутон, который выступал в третьем дивизионе. Но стать своим Джо там не удавалось. За первый сезон он всего четыре раза выходил на поле. В следующем сезоне полузащитник появился на поле 21 сентября 1935 года, а после этого надолго угодил на скамейку запасных.

Помог случай. Перед поединком с Бристоль Роверс у Лутона по разным причинам не осталось форвардов. И тогда вспомнили о вечно запасном Пейне, отрядив его в атаку.

Дальше слово нашему герою. "Они сказали мне: выйди на поле и забей 2-3 гола, если сможешь. Но не сказали, что делать, когда я забью их, поэтому я просто продолжил забивать", – вспоминал Пейн. В том матче Лутон победил – 12:0, а десять голов забил Джо Пейн. Этот рекорд не побит в Англии до сих пор.

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После матча боссы клуба выписали солидную премию Пейну – 2 фунта! Мало? Так у него месячная зарплата была 4 фунта.

В следующем сезоне Джо Пейн стал уже основным игроком Лутона, забил 55 голов в 39 матчах и помог клубу занять первое место. Его пригласили в сборную Англии, где Джо дублем отличился в поединке против Финляндии.

Суперфорварда тут же приметили в Челси и заплатили за его трансфер солидные по тем временам 5 тысяч фунтов. Однако Вторая мировая война, которая поставила футбол на паузу, помешала Джо Пейну добиться громких успехов.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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