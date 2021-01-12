Вербич пообещал стать Монатиком, если "Динамо" выиграет чемпионство

Киевляне лидируют в Премьер-лиге Украины, но фаворитом в борьбе за "золото" аналитики называют "Шахтер"

Словенский нападающий киевского "Динамо" Беньямин Вербич пообещал блеснуть артистическими способностями, если столичный клуб выиграет чемпионат Украины по футболу.

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Ранее Николай Шапаренко рассказал, что в "Динамо" есть игрок, который танцует как Монатик. Это – Вербич.

Если "Динамо" выиграет "золото" УПЛ-2021, словенец намерен продемонстрировать это широкой публике.

"Иногда мне хочется потанцевать. Станцую, если возьмем чемпионство? Конечно, прямо на поле" – заявил Вербич, которого цитирует "Динамомания"

Беньямин Вербич / Фото: Instagram

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Беньямин Вербич / Фото: Facebook

Отметим, что после первого круга чемпионата Украины "Динамо" лидирует, опережая на четыре очка "Шахтер". Правда, стоит учитывать, что пока в турнирную таблицу официально не внесены еще изменения с учетом технической победы 3:0, которую присудил "горнякам" КДК УАФ за несостоявшуюся по вине "Ингульца" декабрьскую игру.

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Добавим, что фаворитом в борьбе за "золото" чемпионата Украины аналитики букмекерских контор называют "Шахтер". На завоевание первого места "горняками" установлен коэффициент 1,70, на успех "Динамо" – 2.00.

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Смотрите, как Вербич забивает за "Динамо"

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