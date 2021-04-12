Битву Шахтера и Динамо увидит весь мир. "Горняки" покажут матч за пределами Украины

Трансляцию поединка лидеров украинской Премьер-лиги 17 апреля впервые можно будет смотреть в прямом эфире во всех уголках планеты по системе pay-per-view

17 апреля в 22 туре чемпионата Украины пройдет центральный поединок второго круга между донецким Шахтером и киевским Динамо. Впервые трансляция матча Премьер-лиги будет доступна для просмотра в других странах по системе pay-per-view. Начало встречи на НСК Олимпийский – в 19:30.

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Поединок УПЛ будет показан на видеопортале официального клубного сайта "горняков". Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси).

"Динамо" – "Шахтер", гол Мораеса / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Стоимость трансляции – 3 доллара (84 гривны), – сообщает сайт Шахтера. Во время просмотра поединка можно будет выбрать язык комментатора – украинский, английский или португальский.

Ранее мы писали, что Динамо потеряло капитана перед игрой с Шахтером.

Также мы рассказывали, как нападающий Шахтера испугался снега и холода.

Смотрите, как Динамо обыграло Александрию в УПЛ

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