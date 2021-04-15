Сокіл – Донбас: експерти та гравці оцінили шанси команд у фіналі чемпіонату України

Київська та донецька команди зійдуться в серії до чотирьох перемог. Своїми очікуваннями поділилися директори УХЛ Сергій Варламов і Олександр Побєдоносцев, гравці

Уже завтра в Дружківці почнеться фінальне протистояння в Українській хокейній лізі сезону 2020/2021. Свої думки про прийдешню битву висловили експерти та гравці суперників.

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Днями українець закинув першу шайбу в НХЛ, яка викликала довгі суперечки.

Форвард Донбаса Віктор Захаров заявив про готовність до фіналу, згадавши 2020 рік:

"Ситуація в минулому сезоні вийшла неординарною. Ми одна з ліг, яка зуміла закінчити минулий чемпіонат і відразу почати новий. У нас не було відпочинку перед новим сезоном, але зате цей регулярний чемпіонат ми пройшли по накатаній".

А гравець Сокола Умед Гільманов додав:

"У фінальних іграх буде зовсім інший настрій, ніж в регулярному чемпіонаті. Донбас – майстерна команда, а ось ми – азартна і молода. Ми граємо в активний хокей, пресингуємо і намагаємося кидати по воротах з усіх позицій. Вважаю , це наш головний козир".

Реклама / Фото: УХЛ

Генеральний директор УХЛ Сергій Варламов так оцінив дуель:

"Сокіл і Донбас додають інтриги українському хокею. Фінал між цими командами вплине і на популяризацію хокею. Сокіл проводить перший сезон після відродження і вже дійшов до фіналу. Думаю, це великий крок для нашого хокею".

Оцінив суперників і екстренер Дніпра Дмитро Підгурський:

"Це буде цікавий фінал, в якому зійдуться два титулованих клубу. Думаю, що команди подарують барвистий і інтригуючий хокей. Так,"Донбас – більш майстерна команда, а Сокіл – бойовий".

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев підсумував:

"У цьому сезоні рівень чемпіонату дуже виріс. Такого розіграшу ми давно не пам'ятаємо, щоб була така боротьба. Неможливо передбачити і передбачити, хто виграє матч. Вивіска фіналу голосно звучить: Сокіл і Донбас – багаторазові чемпіони України. Тому нас чекає відмінний десерт і кульмінація всього сезону. Чекаємо на безкомпромісну боротьбу".

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Тим часом, російському хокеїстові розірвали щоку під час матчу.

Дивіться, як грав у хокей колишній боксер Володимир Кличко:

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