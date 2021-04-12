Не для людей зі слабкими нервами: російському хокеїстові розірвали щоку під час матчу (фото)

Російський хокеїст клубу АХЛ (друга за силою ліга після НХЛ) Техас Старз Микита Щербак отримав страшну травму під час чергового матчу. У нього були вибиті кілька зубів, але найстрашніше – це величезне розсічення від кута рота до підборіддя.

Реклама

Читайте також: Передозування мало не вбило російського хокеїста: які "наркотики" знайшли у чемпіона світу

Медикам довелося накласти гравцеві не менше десяти швів. Після успішної операції Щербак поділився фото і порівняв себе із знаменитим персонажем з всесвіту Бетмена Джокером.

Увага! Фото не для людей зі слабкими нервами!

Раніше ми писали про моторошну травму хокейного арбітра. Шайба потрапила в обличчя фінському судді, в результаті чого він втратив сім зубів.

Реклама

Також ми повідомляли, що російського воротаря нокаутував партнер по команді. Ілля Самсонов не відіграв і хвилини в матчі НХЛ.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама