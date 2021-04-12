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Не для людей зі слабкими нервами: російському хокеїстові розірвали щоку під час матчу (фото)

12 квітня, 11:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Моторошні кадри з Американської хокейної ліги

Російський хокеїст клубу АХЛ (друга за силою ліга після НХЛ) Техас Старз Микита Щербак отримав страшну травму під час чергового матчу. У нього були вибиті кілька зубів, але найстрашніше – це величезне розсічення від кута рота до підборіддя.

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Медикам довелося накласти гравцеві не менше десяти швів. Після успішної операції Щербак поділився фото і порівняв себе із знаменитим персонажем з всесвіту Бетмена Джокером.

Увага! Фото не для людей зі слабкими нервами!

Раніше ми писали про моторошну травму хокейного арбітра. Шайба потрапила в обличчя фінському судді, в результаті чого він втратив сім зубів.

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Також ми повідомляли, що російського воротаря нокаутував партнер по команді. Ілля Самсонов не відіграв і хвилини в матчі НХЛ.

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хокей травма хокеїст

Джерело: Сегодня|Спорт

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