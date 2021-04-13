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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Шанувальник моделі Playboy з Динамо проти Шахтаря не зіграє

13 квітня, 13:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Словенський вінгер киян Беньямін Вербич відновлюється довше, ніж очікувалося, і в сезоні 2020/2021 в чемпіонаті України вже на поле не вийде

У найближчу суботу в нашій Прем'єр-лізі відбудеться головне протистояння сезону: на НСК "Олімпійський" зійдуться Шахтар і Динамо. На жаль, не всі лідери наших грандів зможуть взяти в ньому участь. Зокрема, стало відомо, що киянин Беньямін Вербич вибув до кінця сезону. Тим часом, футболіст Динамо завів роман з моделлю Playboy.

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Новину про динамівського вінгера повідомив сайт Meta-ratings.

Повернення словенця в стрій очікувалося найближчим часом і теоретично він міг би вийти на поле в українському Ель Класико. Але, як пишуть, надмірне бажання Вербича повернутися в гру швидше в результаті змусило його продовжити процес реабілітації після травми. Отже, одужання півзахисника затягнулося і в поточному сезоні футболіст на полі вже не вийде. Хоча Беньямін продовжує займатися за індивідуальною програмою.

Беньямін Вербич

Беньямін Вербич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, востаннє 27-річний півзахисник зіграв за Динамо 12 грудня в матчі 13-го туру УПЛ проти Колоса, який завершився нічиєю 2:2. В його активі три голи за одного нереалізованого пенальті і жовтої картки.

Раніше Вербич пообіцяв стати Монатіком і станцювати, якщо Динамо стане чемпіоном.

Дивіться, як словенець ледь не заробив пенальті в матчі з Барселоною:

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футбол травма чемпіонат України Беньямін Вербіч
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