Милевский на дне с желтой карточкой: Минай опустили во Львове

Артем заработал "горчичник", выйдя на замену, а его клуб проиграл Руху битву аутсайдеров 0:2

Не везет Артему Милевскому после возвращения в чемпионат Украины. Сегодня экс-динамовец снова не смог забить за Минай, а его клуб, проиграв на "Арене Львов" Руху 0:2, опустился на последнее, 14-е, место в УПЛ.

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Рух же поднялся со дна на 12-ю строчку.

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Победные для себя мячи Рух забил ближе к концу матча. На 66-й минуте отличился Кухарук.

Первый гол Руха

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На 78-й минуте Милевский вышел на замену у Миная, но свою команду не усилил. А на 82-й минуте Рух удвоил свое преимущество – Кондраков реализовал пенальти, который Катерина Монзуль назначила за фол Сакива против Бойчука.

Второй гол Руха

В добавленное Монзуль время Милевский получил свою вторую в нынешнем сезоне желтую карточку за то, что толкнул соперника в спину в центре поля. С досады Артем, получив предупреждение, сплюнул. Кстати, предыдущий "горчичник" Мили был в игре против Динамо.

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А буквально перед финальным свистком матча с Рухом одноклубник Милевского из Мали Багайоко, дебютировавший за закарпатский клуб, был удален за опасную игру. Таким образом заканчивал этот поединок Минай вдесятером.

Удаление игрока Миная

Напомним, перед игрой Рух – Минай в СМИ появилась информация, что Милевский летом разорвет контракт с клубом. Миля спел рэп, чтобы это опровергнуть.

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Напомним, 10 апреля состоялся финал гипершоу "Маска". Он шокировал всех. Радость, удивление, восторг – мы собрали всю палитру эмоций участников в одном видео. Срываем маски и кайфуем вместе!

И главное – проект продлили на второй сезон!

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