Українська
$ 27,98
33,48

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Упрямство Динамо привело к падению цены на форварда. О нем снова вспомнили в Италии

15 апреля, 15:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

21-летний Владислав Супряга довольствуется ролью запасного в киевской команде, но его до сих пор хотят видеть в клубах итальянской Серии А

Молодого нападающего Динамо Владислава Супрягу прошлым летом хотели видеть сразу в нескольких европейских клубах. Самой настойчивой была итальянская Болонья, которая предлагала 10 миллионов евро. Однако киевские боссы просили за Влада 15 "лимонов", и в итоге парень остался в Украине. Впрочем, интерес к нему на Апеннинах не угас.

Реклама

На днях Динамо предложили отдать Супрягу и Русина за Довбыка.

Популярный итальянский сайт TuttoMercato пишет, что Супряга продолжает находиться на карандаше сразу у нескольких команд. И это несмотря на то, что в стане "бело-голубых" он выполняет роль запасного и забил всего два мяча в 16 матчах чемпионата Украины. Последний раз голом Владислав отмечался еще в сентябре. Зато теперь его цена явно упала и даже прошлогодние 10 миллионов за него вряд ли кто-то предложит.

Владислав Супряга

Владислав Супряга / Фото: Reuters

Реклама

Мирча Луческу не особо доверяет Супряге, поэтому может согласиться на его уход. А футбольные подвиги парня во время выступления в аренде в Днепре-1 не забыли, так что итальянские клубы могут попытаться купить его относительно недорого.

В тренде
Гимн Украины не перестает звучать в Москве: еще одна наша тяжелоатлетка – лучшая в Европе

Сайт Transfermarkt продолжает оценивать уроженца Одесской области довольно высоко – в 7,5 млн евро. Его контракт в Киеве действует до конца 2025 года.

Тем временем, самый дорогой игрок Динамо готов сыграть с Шахтером.

Вспомним, как Влад забивал в ворота Гента в квалификации Лиги чемпионов:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Болонья трансфер Владислав Супряга
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об измене
Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об изменеФутбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол
Динамо – Шахтер: Маркевич вынес приговор чемпионской гонке
Динамо – Шахтер: Маркевич вынес приговор чемпионской гонкеЧУ по футболу
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратомЧУ по футболу
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять