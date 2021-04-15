Упертість Динамо призвела до падіння ціни на форварда. Про нього знову згадали в Італії

21-річний Владислав Супряга задовольняється роллю запасного у київській команді, але його досі хочуть бачити в клубах італійської Серії А

Молодого нападника Динамо Владислава Супрягу минулого літа хотіли бачити відразу в декількох європейських клубах. Наполегливішою була італійська Болонья, яка пропонувала 10 мільйонів євро. Однак київські боси просили за Влада 15 "лимонів", і в результаті хлопець залишився в Україні. Втім, інтерес до нього на Апеннінах не згас.

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Днями Динамо запропонували віддати Супрягу й Русина за Довбика.

Популярний італійський сайт TuttoMercato пише, що Супряга продовжує перебувати на олівці відразу у декількох команд. І це незважаючи на те, що в стані "біло-блакитних" він виконує роль запасного і забив лише два м'ячі в 16 матчах чемпіонату України. Останній раз голом Владислав відзначався ще в вересні. Зате тепер його ціна явно впала і навіть минулорічні 10 мільйонів за нього навряд чи хтось запропонує.

Владислав Супряга / Фото: Reuters

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Мірча Луческу не особливо довіряє Супрязі, тому може погодитися на його відхід. А футбольні подвиги хлопця під час виступу в оренді в Дніпрі-1 не забули, так що італійські клуби можуть спробувати купити його відносно недорого.

Сайт Transfermarkt продовжує оцінювати уродженця Одеської області досить високо – в 7,5 млн євро. Його контракт в Києві діє до кінця 2025 року.

Тим часом, найдорожчий гравець Динамо готовий зіграти з Шахтарем.

Згадаймо, як Влад забивав у ворота Гента в кваліфікації Ліги чемпіонів:

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