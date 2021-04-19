Фанати ховають футбол: реакція соцмереж на створення Суперліги

Уболівальники не підтримали ідею ТОП-клубів Європи створити Суперлігу. Фанати вважають, що новий закритий турнір для елітних клубів поховає традиційний футбол

12 європейських грандів оголосили про створення футбольної Суперліги, стверджуючи, що це принесе більший прибуток її учасникам, а вболівальникам – незабутні емоції. Проте фанати залишилися не в захваті від нового турніру і засипали соцмережі гнівними і саркастичними постами.

Реклама

Читайте також: Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів

Варіант гімну Європейської Суперліги

Приблизно такий би мав вигляд фінал Ліги чемпіонів 2023 року, між Вест Гемом і Сельтою

Реклама

Вболівальники після оголошення про створення Суперліги

Нова "Велика шістка" чемпіонату Англії

Футбольні фанати об'єдналися проти Європейської Суперліги

Баварія і Борусія виступили проти Суперліги

Як Флорентіно Перес умовляв клуби приєднатися до Суперліги

Реклама

Футбол в останні 24 години

Читайте також: Якщо Ліга чемпіонів завтра: хто виступить у турнірі без урахування грандів Суперліги

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама