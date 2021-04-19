Фанати ховають футбол: реакція соцмереж на створення Суперліги

12 європейських грандів оголосили про створення футбольної Суперліги, стверджуючи, що це принесе більший прибуток її учасникам, а вболівальникам – незабутні емоції. Проте фанати залишилися не в захваті від нового турніру і засипали соцмережі гнівними і саркастичними постами.
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