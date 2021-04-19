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Фанати ховають футбол: реакція соцмереж на створення Суперліги

19 квітня, 13:10

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Уболівальники не підтримали ідею ТОП-клубів Європи створити Суперлігу. Фанати вважають, що новий закритий турнір для елітних клубів поховає традиційний футбол

12 європейських грандів оголосили про створення футбольної Суперліги, стверджуючи, що це принесе більший прибуток її учасникам, а вболівальникам – незабутні емоції. Проте фанати залишилися не в захваті від нового турніру і засипали соцмережі гнівними і саркастичними постами.

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Варіант гімну Європейської Суперліги

Приблизно такий би мав вигляд фінал Ліги чемпіонів 2023 року, між Вест Гемом і Сельтою

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Вболівальники після оголошення про створення Суперліги

Нова "Велика шістка" чемпіонату Англії

Футбольні фанати об'єдналися проти Європейської Суперліги

Баварія і Борусія виступили проти Суперліги

Як Флорентіно Перес умовляв клуби приєднатися до Суперліги

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Футбол в останні 24 години

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Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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вболівальники Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

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