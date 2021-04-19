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Війна почалася: футбольна Суперліга теж загрожує УЄФА і ФІФА судами

19 квітня, 12:11

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Нова організація подає клопотання до судів кількох країн для забезпечення свого безперешкодного старту і функціонування

Сьогодні вночі стало відомо, що європейські гранди оголосили про створення футбольної Суперліги. Природно, це сколихнуло весь світовий футбол. Функціонери УЄФА і ФІФА виступили з різкою критикою організаторів нового змагання і збираються подавати на клуби-засновники Суперліги в суди з вимогою компенсації в 50-60 мільярдів доларів.

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Утім, президент Реала і глава нової організації Флорентіно Перес був до цього готовий. Поки що Суперліга пропонує УЄФА і ФІФА домовитися по-хорошому. Однак при цьому Перес і Ко вже подали до судів документи для того, щоб забезпечити безперешкодне проведення свого турніру, якщо функціонери спробують їм перешкодити. Про це повідомляє агентство АР.

Лист з попередженням Суперліга відправила президентові ФІФА Джанні Інфантіно і главі УЄФА Александру Чеферіну. У ньому, зокрема, стверджують, що новий турнір вже одержав фінансове забезпечення в сумі 4 мільярдів євро! "Революціонери" пишуть, що роблять лише захисні заходи у відповідь на погрози чиновників відсторонити клуби від національних чемпіонатів, а гравців – ще й від матчів за збірні.

"Ми не прагнемо замінити Лігу чемпіонів і Лігу Європи, а хочемо конкурувати і існувати разом з ними", – висловлює свою позицію Суперліга.

Читайте також: Із кого футбольна Суперліга взяла приклад і до чого це призвело.

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