Ми не хочемо війни – Суперліга пропонує УЄФА і ФІФА домовитися по-доброму

Організатори нового футбольного турніру вважають, що УЄФА не виправдовує їх очікування, тому вирішили проводити елітні змагання самостійно

Створення футбольної Суперліги, про яке оголосили в ніч на понеділок, перевертає все основи не тільки європейського, а й світового футболу. Однак засновники нового турніру не поспішають вступати в конфлікт з офіційними організаціями – ФІФА і УЄФА. Незважаючи на те, що ті вже погрожують Суперлізі величезними штрафами і дискваліфікацією.

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Головою організації став багаторічний президент Реала Флорентіно Перес. На сайті Суперліги йдеться, що нове утворення спробує вирішити питання мирно:

"Клуби-засновники з нетерпінням чекають можливості провести дискусії з УЄФА і ФІФА і приступити до спільної роботи над досягненням найкращих результатів для нової Ліги і футболу в цілому. Формування Суперліги відбувається під час пандемії і посилення нестабільності в існуючій економічній моделі європейського футболу. Клуби ж Суперліги протягом останніх років ставили перед собою мету підвищувати якість і інтенсивність існуючих змагань протягом кожного сезону і створювати формат для регулярних змагань провідних клубів і гравців".

Дізнайтеся, з кого футбольна Суперліга взяла приклад і до чого це призвело.

Однак нова організація кинула-таки камінь в город функціонерів і пояснила, чому вийшла з-під їх контролю:

"Пандемія показала, що для підвищення цінності і підтримки всієї європейської футбольної піраміди необхідні стратегічне бачення і стійкий комерційний підхід . В останні місяці пройшов широкий діалог із зацікавленими сторонами щодо майбутнього формату змагань. Клуби-засновники вважають, що пропозиції, вироблені за підсумками цих переговорів, не вирішують фундаментальних проблем . У тому числі – необхідність забезпечення більш якісних матчів і додаткових фінансових ресурсів для всієї футбольної піраміди".

До речі, тиждень тому президента мадридського Реала переобрали вночі.

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Дивіться огляд матчу Ліверпуль – Реал:

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