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Мы не хотим войны – Суперлига предлагает УЕФА и ФИФА договориться по-доброму

19 апреля, 09:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Организаторы нового футбольного турнира считают, что УЕФА не оправдывает их ожидания, поэтому решили проводить элитные соревнования самостоятельно

Создание футбольной Суперлиги, о котором объявили в ночь на понедельник, переворачивает все основы не только европейского, но и мирового футбола. Однако основатели нового турнира не спешат вступать в конфликт с официальными организациями – ФИФА и УЕФА. Несмотря на то, что те уже угрожают Суперлиге огромными штрафами и дисквалификациями.

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Главой организации стал многолетний президент Реала Флорентино Перес. На сайте Суперлиги говорится, что новое образование попытается решить вопрос мирно:

"Клубы-основатели с нетерпением ждут возможности провести дискуссии с УЕФА и ФИФА и приступить к совместной работе над достижением наилучших результатов для новой Лиги и футбола в целом. Формирование Суперлиги происходит во время пандемии и усиления нестабильности в существующей экономической модели европейского футбола. Клубы же Суперлиги в течение последних лет ставили перед собой цель повышать качество и интенсивность существующих соревнований на протяжении каждого сезона и создавать формат для регулярных соревнований ведущих клубов и игроков".

Узнайте, с кого футбольная Суперлига взяла пример и к чему это привело.

Однако новая организация бросила-таки камень в огород функционеров и пояснила, почему вышла из-под их контроля:

"Пандемия показала, что для повышения ценности и поддержки всей европейской футбольной пирамиды необходимы стратегическое видение и устойчивый коммерческий подход. В последние месяцы прошел широкий диалог с заинтересованными сторонами относительно будущего формата соревнований. Клубы-основатели считают, что предложения, выработанные по итогам этих переговоров, не решают фундаментальных проблем. В том числе – необходимости обеспечения более качественных матчей и дополнительных финансовых ресурсов для всей футбольной пирамиды".

Кстати, неделю назад президента мадридского Реала переизбрали ночью.

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Смотрите обзор матча Ливерпуль – Реал:

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

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