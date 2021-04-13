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Президента мадридського Реала обрали вночі

13 квітня, 10:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Флорентіно Перес продовжує керувати футбольним господарством іспанського гранда після безальтернативного обрання в ніч на 13 квітня 2021 року

Сьогодні 74-річний Флорентіно Перес був переобраний на пост президента Реала. Причому, сталося це досить незвично. Функціонер недавно попросив призначити вибори, і єдиним кандидатом виявився він сам. Примітно, що критерії відбору кандидатів зафіксували ще в 2012 році за пропозицією самого Переса.

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В суботу Реал обіграв Барселону з шедевром від Бензема.

Оскільки претендувати на крісло президента можна було до півночі 12 квітня, то в 00:01 вівторка виборча комісія клубу зафіксувала єдиного кандидата, а в 00:15 зустріч завершилася перемогою Флорентіно. Про це повідомило іспанське видання AS.

Нагадаємо, Перес очолює мадридський Реал з 2009 року, а до цього керував клубом в 2000-2006 роках. Тепер він утвердився на своєму посту до 2025 року. Недавня перемога "вершкових" над Ейбаром у чемпіонаті Іспанії стала для функціонера 1000-ю за час його перебування в кріслі президента.

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