Суперліга зруйнує європейський футбол: що чекає Україну та інші дрібні країни

Як створення Суперліги вплине на небагаті клуби. Закрита ліга виключить можливість скромних команд зіграти з грандами і нівелює важливість перемоги в національному чемпіонаті

Зі створенням футбольної Суперліги європейський футбол більше не буде колишнім. Скромні клуби не зможуть піднести сюрпризи в матчах проти грандів. Це було мінімізовано з народженням Ліги чемпіонів, а поява Суперліги повністю поховає цю концепцію. Такий висновок можна зробити з критичної статті, опублікованої на авторитетному сайті Marca.

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Нам залишиться тільки ностальгувати за поєдинками Шахтаря проти Реала, або Динамо з Барселоною. Можливість побачити Мбаппе, Мессі, Роналду, Неймара в Україні, Швейцарії, Австрії, Болгарії або на Кіпрі зводиться до мінімуму. І це стосується більшості з 55 федерацій, що входять до складу УЄФА.

Дворазові переможці Кубка/Ліги чемпіонів Бенфіка і Порту не увійшли в число засновників турніру. Вони будуть спостерігати за Суперлігою з боку і чекати запрошення, як це робиться в баскетбольній Євролізі. Це трагедія для такої важливої для європейського футболу країни, як Португалія. А для команд рівня Спортинга європейська еліта стає ще далі.

Аякс чотири рази ставав найсильнішою командою Європи. Цілком ймовірно, що амстердамці будуть частим гостем Суперліги. Але вони не увійшли в пул засновників. Нідерландський футбол втратив позиції в Європі, тому в Суперлізі точно не буде одночасно місця для Аякса та інших переможців Кубка / Ліги чемпіонів ПСВ і Фейєноорда.

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Така ж доля спіткає і Селтік. Їх перемога в Кубку чемпіонів в 1967 році піде ще глибше в історію. Шотландським клубам доведеться добряче постаратися, щоб отримати одне з п'яти місць, що залишилися.

Це вже не кажучи про країни Східної і Центральної Європи. Грошові мішки, на кшталт російського Зеніта, ще можуть отримати запрошення в Суперлігу. Але інші команди з Чехії, Туреччини, Греції, Сербії, Румунії, в тому числі колишні переможці Кубка чемпіонів Стяуа і Црвена Звезда, спостерігатимуть за Суперлігою тільки по телевізору. Чи ви думаєте, що Барселона і Реал запросять до себе в компанію Шахтар і Динамо?

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Для наших грандів і таких команд Севілья, Рома, Наполі, Лаціо, Лейпциг гра в Лізі чемпіонів була метою... А що буде далі? Тепер право зіграти з найсильнішими командами Європи не буде залежати від твого виступу у внутрішньому чемпіонаті.

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