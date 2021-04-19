Русский
$ 27,98
33,53
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Суперліга зруйнує європейський футбол: що чекає Україну та інші дрібні країни

19 квітня, 11:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Як створення Суперліги вплине на небагаті клуби. Закрита ліга виключить можливість скромних команд зіграти з грандами і нівелює важливість перемоги в національному чемпіонаті

Зі створенням футбольної Суперліги європейський футбол більше не буде колишнім. Скромні клуби не зможуть піднести сюрпризи в матчах проти грандів. Це було мінімізовано з народженням Ліги чемпіонів, а поява Суперліги повністю поховає цю концепцію. Такий висновок можна зробити з критичної статті, опублікованої на авторитетному сайті Marca.

Реклама

Читайте також: Що таке Суперліга, заради якої ТОП-клуби кинули Лігу чемпіонів

Нам залишиться тільки ностальгувати за поєдинками Шахтаря проти Реала, або Динамо з Барселоною. Можливість побачити Мбаппе, Мессі, Роналду, Неймара в Україні, Швейцарії, Австрії, Болгарії або на Кіпрі зводиться до мінімуму. І це стосується більшості з 55 федерацій, що входять до складу УЄФА.

Дворазові переможці Кубка/Ліги чемпіонів Бенфіка і Порту не увійшли в число засновників турніру. Вони будуть спостерігати за Суперлігою з боку і чекати запрошення, як це робиться в баскетбольній Євролізі. Це трагедія для такої важливої для європейського футболу країни, як Португалія. А для команд рівня Спортинга європейська еліта стає ще далі.

Аякс чотири рази ставав найсильнішою командою Європи. Цілком ймовірно, що амстердамці будуть частим гостем Суперліги. Але вони не увійшли в пул засновників. Нідерландський футбол втратив позиції в Європі, тому в Суперлізі точно не буде одночасно місця для Аякса та інших переможців Кубка / Ліги чемпіонів ПСВ і Фейєноорда.

В тренді
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Реклама

Така ж доля спіткає і Селтік. Їх перемога в Кубку чемпіонів в 1967 році піде ще глибше в історію. Шотландським клубам доведеться добряче постаратися, щоб отримати одне з п'яти місць, що залишилися.

Це вже не кажучи про країни Східної і Центральної Європи. Грошові мішки, на кшталт російського Зеніта, ще можуть отримати запрошення в Суперлігу. Але інші команди з Чехії, Туреччини, Греції, Сербії, Румунії, в тому числі колишні переможці Кубка чемпіонів Стяуа і Црвена Звезда, спостерігатимуть за Суперлігою тільки по телевізору. Чи ви думаєте, що Барселона і Реал запросять до себе в компанію Шахтар і Динамо?

Читайте також: Якщо Ліга чемпіонів завтра: хто виступить в турнірі без урахування грандів Суперліги

Для наших грандів і таких команд Севілья, Рома, Наполі, Лаціо, Лейпциг гра в Лізі чемпіонів була метою... А що буде далі? Тепер право зіграти з найсильнішими командами Європи не буде залежати від твого виступу у внутрішньому чемпіонаті.

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Ліга чемпіонів Суперліга футбольна

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)
Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)Футбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії АФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти