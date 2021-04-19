Фанаты хоронят футбол: реакция соцсетей на создание Суперлиги

12 европейских грандов объявили о создании футбольной Суперлиги, утверждая, что это принесет огромную прибыль ее участникам, а болельщикам – незабываемые эмоции. Тем не менее, фанаты остались не в восторге от нового турнира и усыпали соцсети гневными и саркастическими постами.
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