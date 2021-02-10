Досі шоковані зарплатою Мессі? Ви ще не бачили, скільки він заплатить податків

Навіть після драконівських податків у аргентинця залишається чимала сума

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі зі своєї космічної зарплати в 555 мільйонів євроза чотири роки більше половини суми повинен заплатити у вигляді податків до іспанської скарбниці.

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Згідно з інформацією El Periódico de Catalunya, аргентинець повинен буде заплатити податковому агентству в цілому 370 мільйонів євро, включаючи податок на доходи фізичних осіб (близько 275 мільйонів), податок на майно, корпоративний податок на права зображення і рекламні контракти. Отже, за чотири сезони Мессі заробить чистими 280 мільйонів євро, повідомляє Marca.

Також ми писали, що на захист "космічної" зарплати Мессі стали фінансисти. Експерти стверджують, що гра і голи Ліонеля в "Барселоні" приносять клубу великий дохід.

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