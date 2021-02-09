Зустрічайте! Мессі – у формі "ПСЖ"

Ну, ось і з'явилося перше фото Ліонеля Мессі у футболці "Парі Сен-Жермен". Щоправда, поки що не на офіційному сайті паризького клубу, а на обкладинці авторитетного журналу France Football, який шість разів присуджував аргентинському нападнику "Золотий м'яч".

Реклама

Читайте також: Як провести День святого Валентина – 14 ідей

У виданні зазначають, що Мессі дуже близький до переходу в "ПСЖ", стверджуючи, що цього у французькому клубі хочуть всі: і Неймар, і тренер-аргентинець Почеттіно, і власники-шейхи.

Та й, за чутками, сам Мессі вирішив покинути "Барселону" після того, як у медіа злили копію його контракту з каталонцями, за яким за чотири роки, з 2017 по 2021, він отримає 555 мільйонів євро.

Реклама

Тільки ось чи піде він улітку, після закінчення контракту з "Барселоною", саме до "ПСЖ", ще питання, адже на Ліонеля претендує й інший багатий клуб – "Манчестер Сіті".

Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону" / Фото: Getty Images

Зазначимо, що раніше Неймар вже закликав фанів готуватися до переходу Мессі до "ПСЖ". "Найбільше я хочу знову грати з Мессі і знову отримати задоволення від спільного перебування з ним на полі. Упевнений, наступного сезону ми маємо це зробити", – заявив бразилець.

А вже 16 лютого "Барселона" зіграє на "Камп Ноу" з "ПСЖ" у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться під гаслом "Мессі проти своєї, можливо, майбутньої команди".

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама