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На захист "космічної" зарплати Мессі стали фінансисти: "Чи можна прорахувати щастя?"

2 лютого, 17:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Стверджують, що гра і голи Ліонеля в "Барселоні" приносять клубу великий дохід

В Іспанії і не тільки продовжують обговорювати фантастичний контракт Ліонеля Мессі, по якому він запрацює в "Барселоні" більше 555 мільйонів євро за чотири роки. Витік інформації стався через газету El Mundo. вчора опублікували ще одне дивне умова контракту Мессі з "Барселоною".

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Однак далеко не всі вважають аргентинця "кровожером", незважаючи на те, що "Барселона" заборгувала Мессі двох Циганкових і одного Миколенка – ще 63,5 мільйона. Зокрема, фінансова компанія Diagonal Investments "прикинула", що наявність Лео в клубі дає йому великий прибуток, а не збитки.

Підрахунками фінансистів ділиться видання Sport.es, ставлячи філософські питання: "Ви можете прорахувати щастя? Чи можливо виразити почуття цифрами?"

Пишуть, що Мессі з 2017 року приніс клубу більш 619 млн євро, тоді як на свій рахунок отримав виплати в сумі близько 383 млн. У результаті виходить, що дохід від зірки в "Барсі" перевищив 236 "лимонів". Виходить, що форвард своєю грою на полі, голами і навіть просто присутністю в клубі забезпечує близько третини всіх його доходів. Директора компанії Марк Сірія впевнений:

"Мессі – центр клубного бізнесу. Спонсорські контракти з Мессі в команді мають одну ціну, без нього – іншу".

Читайте також: Мессі розлючений: форвард іде з "Барси" через розголошення контракту.

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Згадаймо, як Лео забивав у Лізі чемпіонів:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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доходи контракт зарплати футбол Барселона Ліонель Мессі
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