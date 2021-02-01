Ще одна дивна умова контракту Мессі з "Барселоною": обдирає до останнього

Аргентинському футболістові належить ще майже 39 мільйонів євро після завершення співпраці

В Іспанії продовжують обговорювати "гарячу" тему угоди Ліонеля Мессі з "Барсою". Вчора розсекретили умови контракту Мессі, за яким він заробить понад пів мільярда євро. Із героя аргентинський форвард перетворюється на "кровопивцю", який висмоктує з клуба всі соки в його найгірші часи.

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Іспанська газета El Mundo не зупиняється на досягнутому й періодично підкидає дров у вогонь.

Видання опублікувало ще один пункт контракту Лео з клубом. За ним йому належить 38,965 млн євро за "лояльність", а виплачені вони повинні бути вже після відходу Мессі з "Барселони" – 15 липня. Нинішній договір діє до 30 червня. А лояльність полягає в тому, що зірковий форвард не покинув Каталонію до лютого 2020 року. При цьому неважливо, чи залишиться він у команді після літа 2021 року.

Поки ж Мессі в люті йде з "Барси" через розголошення контракту.

Нагадаємо, загальні виплати аргентинцеві перевищать 555 мільйонів євро. Тоді як клуб загруз у величезних боргах, які перевищують мільярд! Однак Лео проблеми роботодавців не хвилюють: головне – отримати свої шалені гонорари.

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Вчора Мессі забив уже 650-й гол за "Барселону" і наблизився до рекорду Хаві.

Згадаймо, як Ліонель забивав у ворота "Наполі" в Лізі чемпіонів:

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