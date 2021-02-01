Русский
$ 28,13
34,16
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Ще одна дивна умова контракту Мессі з "Барселоною": обдирає до останнього

1 лютого, 20:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Аргентинському футболістові належить ще майже 39 мільйонів євро після завершення співпраці

В Іспанії продовжують обговорювати "гарячу" тему угоди Ліонеля Мессі з "Барсою". Вчора розсекретили умови контракту Мессі, за яким він заробить понад пів мільярда євро. Із героя аргентинський форвард перетворюється на "кровопивцю", який висмоктує з клуба всі соки в його найгірші часи.

Реклама

Іспанська газета El Mundo не зупиняється на досягнутому й періодично підкидає дров у вогонь.

Видання опублікувало ще один пункт контракту Лео з клубом. За ним йому належить 38,965 млн євро за "лояльність", а виплачені вони повинні бути вже після відходу Мессі з "Барселони" – 15 липня. Нинішній договір діє до 30 червня. А лояльність полягає в тому, що зірковий форвард не покинув Каталонію до лютого 2020 року. При цьому неважливо, чи залишиться він у команді після літа 2021 року.

Поки ж Мессі в люті йде з "Барси" через розголошення контракту.

Нагадаємо, загальні виплати аргентинцеві перевищать 555 мільйонів євро. Тоді як клуб загруз у величезних боргах, які перевищують мільярд! Однак Лео проблеми роботодавців не хвилюють: головне – отримати свої шалені гонорари.

В тренді
Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі
Реклама

Вчора Мессі забив уже 650-й гол за "Барселону" і наблизився до рекорду Хаві.

Згадаймо, як Ліонель забивав у ворота "Наполі" в Лізі чемпіонів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

контракт футбол Барселона умови Ліонель Мессі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти