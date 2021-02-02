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"Барселона" заборгувала Мессі двох Циганкових і одного Миколенка

2 лютого, 12:24

Олег Люлька Олег Люлька

Ліонель вчасно не отримав від каталонського клубу 64 мільйони євро

Розсекречений контракт Мессі виявився не єдиною проблемою у стосунках Ліонеля з "Барселоною". Як стало відомо, каталонський клуб має серйозну заборгованість перед аргентинцем.

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Як повідомляє Marca, до кінця січня "Барселона" мала виплатити нападнику 72 мільйони євро, але Ліонель отримав всього 8,5 млн. Отже, клуб із зарплати і використання іміджевих прав гравця залишається винен йому 63,5 млн євро.

Це – як сумарна трансферна вартість двох Циганкових і одного Миколенка.

І хоча напередодні Мессі забив вже 650-й гол за "Барселону", показавши, що на нефутбольні скандали він не відволікається, цю заборгованість можна сприймати як ще один аргумент на користь вірогідного прощання Ліонеля з каталонцями.

Ліонель Мессі
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Ліонель Мессі / Фото: Reuters

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Нагадаємо, згідно з опублікованою в ЗМІ копією контракту Ліонеля з "Барселоною", за період з листопада 2017 року до 30 червня цього року Мессі сумарно має заробити 555 237 619 евро. Це найбільша угода в історії спорту.

За чутками, футболіст люто відреагував на публікацію в ЗМІ копії його контракту – Мессі прийняв рішення піти з "Барселони".

6-разового володаря "Золотого м'яча" сватають до "ПСЖ" і "МанСіті".

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