Навіть якщо Мессі не було на полі, він там був: новий витік щодо контракту Ліонеля

Лео міг піти, якби Каталонія стала незалежною. А зіграними для нього вважаються навіть матчі, які він пропустив через травму

З'явилися нові подробиці розсекреченого сьогодні контракту Ліонеля Мессі з "Барселоною"- найбільшої угоди в історії спорту, згідно з якою за період з листопада 2017 року до 30 червня цього року аргентинець сумарно заробить феноменальні кошти – 555 237 619 евро.

ЗАХИСТ МЕССІ ВІД

ПОЛІТИЧНИХ ПОТРЯСІНЬ

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Через те, що контракт був укладений за кілька місяців після референдуму про статус Каталонії, Ліонель Мессі й "Барселона" внесли до договору пункт, згідно з яким нападник міг в односторонньому порядку розірвати угоду з клубом, якби Каталонія стала незалежна. Але до цього не дійшло.

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

ГРОШОВІ ПРИВІЛЕЇ

Згідно з контрактом, якщо Мессі проводить 60 відсотків матчів за сезон, то отримує бонус у розмірі 1 168 964 євро. Фішка в тому, що у випадку з Ліонелем зіграним вважається матч, в якому він провів 45 хвилин, хоча для інших гравців "Барселони" прописано 60 хвилин. Навіть більше, для Мессі зіграними вважаються навіть ті матчі, які він пропустив через травму. Саме так! Про це повідомляє As.

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Мессі / Фото: Reuters

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ДОДАТКОВІ БОНУСИ ЛЕО

За саму участь у Лізі чемпіонів Мессі належить премія в 1 656 034 евро, за перемогу в фіналі ЛЧ – 3 548 644 евро, а за виграш Кубка Іспанії – 104 372 євро. Втім, останні бонуси не надто мотивували Лео, який з моменту укладення цього контракту лише раз виграв національний кубок і жодного разу – ЛЧ.

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

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Нагадаємо, Ліонель люто відреагував на публікацію в ЗМІ копії його контракту – Мессі вирішив піти з "Барселони".

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