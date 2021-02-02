"Барселона" задолжала Месси двух Цыганковых и одного Миколенко

Лионель в срок не получил от каталонского клуба 64 миллиона евро

Рассекреченный контракт Месси оказался не единственной проблемой в отношениях Лионеля с "Барселоной". Как стало известно, каталонский клуб имеет серьезную задолженность перед аргентинцем.

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Как сообщает Marca, до конца января "Барселона" должна была выплатить нападающему 72 миллиона евро, но Лионель получил всего 8,5 млн. Таким образом, клуб по зарплате и использованию имиджевых прав игрока остается должен ему 63,5 млн евро.

Это – как суммарная трансферная стоимость двух Цыганковых и одного Миколенко.

И хотя накануне Месси забил уже 650-й гол за "Барселону", показав, что на нефутбольные скандалы он не отвлекается, эту задолженность можно воспринимать как еще один фактор в пользу скорого прощания Лионеля с каталонцами.

Реклама Лионель Месси / Фото: Reuters

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Напомним, согласно опубликованной в СМИ копии контракта Лионеля с "Барселоной", за период с ноября 2017 года до 30 июня этого года Месси суммарно должен заработать 555 237 619 евро. Это крупнейшая сделка в истории спорта.

По слухам, футболист яростно отреагировал на публикацию в СМИ копии его контракта – Месси принял решение уйти из "Барселоны".

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