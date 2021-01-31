Мессі в люті: форвард іде з "Барси" через розголошення контракту

Аргентинський футболіст незадоволений тим, що всі дізналися про його величезну зарплату

Немов снігова куля, обростає подробицями історія про фантастичний контракт Ліонеля Мессі. Нагадаємо, сьогодні стали відомі умови контракту Мессі з "Барселоною", за яким він отримає понад пів мільярда євро тільки за чотири останні роки (2017-2021).

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33-річний нападник вже відреагував на свіжу публікацію. Як повідомило радіо RAC1 у своєму Twitter-акаунті, аргентинець збирається подавати позов до суду на видання, яке недавно опублікувало фінансові подробиці його угоди з "Барсою".

Адвокат зірки спорту вже почав готувати позов на газету El Mundo і співробітників клубу, які мали доступ до контракту і передали інформацію в пресу.

У неділю вдень видання Caught Offside пише, що Мессі в люті й тепер однозначно покине клуб. Раніше він попереджав "Барселону" – якщо у нього або його сім'ї будуть неприємності через клуб, то він його полишить. Сьогоднішній скандал підштовхнув футболіста до рішення – тепер він має намір оголосити про те, що йде з іспанського гранду в найближчі дні. Він вважає, що "хтось в клубі підло його зрадив".

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