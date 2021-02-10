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До сих пор шокированы зарплатой Месси? Вы еще не видели, сколько он заплатит налогов

10 февраля, 21:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даже после драконовских налогов у аргентинца остается немалая сумма

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси из своей космической зарплаты в 555 миллионов евро за четыре года более половины суммы должен заплатить в виде налогов в испанскую казну.

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Согласно информации El Periódico de Catalunya, аргентинец должен будет заплатить налоговому агентству в общей сложности 370 миллионов евро, включая налог на доходы физических лиц (около 275 миллионов), налог на имущество, корпоративный налог на права изображения и рекламные контракты. Таким образом, за четыре сезона Месси заработает чистыми 280 миллионов евро, сообщает Marca.

Также мы писали, что на защиту "космической" зарплаты Месси стали финансисты. Эксперты утверждают, что игра и голы Лионеля в "Барселоне" приносят клубу большой доход.

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Вспомним, как Лео забивал в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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