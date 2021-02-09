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Встречайте! Месси – в форме "ПСЖ"

9 февраля, 10:18

Олег Люлька Олег Люлька

Футболку парижского клуба на аргентинского нападающего уже надело издание France Football

Ну, вот и появилось первое фото Лионеля Месси в футболке "Пари Сен-Жермен". Правда, пока что не на официальном сайте парижского клуба, а на обложке авторитетного журнала France Football, шесть раз присуждавшего аргентинскому нападающему "Золотой мяч".

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В издании отмечают, что Месси очень близок к переходу в "ПСЖ", утверждая, что этого во французском клубе хотят все: и Неймар, и тренер-аргентинец Почеттино, и собственники-шейхи.

Да и, по слухам, сам Месси твердо решил покинуть "Барселону" после того, как в медиа слили копию его контракта с каталонцами, по которому за четыре года, с 2017 по 2021, он получит 555 миллионов евро.

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Только вот уйдет ли он летом, по истечению контракта с "Барселоной", именно в "ПСЖ", еще вопрос, ведь на Лионеля претендует и другой богатый клуб – "Манчестер Сити".

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Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону"

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

Отметим, что ранее Неймар уже призвал фанов готовиться к переходу Месси в "ПСЖ". "Больше всего я хочу снова играть с Месси и опять получить удовольствие от совместного пребывания с ним на поле. Уверен, в следующем сезоне мы должны это сделать", – заявил бразилец.

А ведь уже 16 февраля "Барселона" сыграет на "Камп Ноу" с "ПСЖ" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Поединок пройдет под вывеской "Месси против своей, возможно, будущей команды".

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Барселона ПСЖ Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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