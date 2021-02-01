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Еще одно странное условие контракта Месси с "Барселоной": обдирает до последнего

1 февраля, 20:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинскому футболисту полагается 39 миллионов евро после завершения сотрудничества

В Испании продолжают обсуждать "горячую" тему соглашения Лионеля Месси с "Барсой". Вчера рассекретили условия контракта Месси, по которому он заработает более полмиллиарда евро. Из героя аргентинский форвард превращается в "кровопийцу", который высмоктывает из клуба все соки в его худшие времена.

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Испанская газета El Mundo не останавливается на достигнутом и периодически подкидывает дровишек в огонь.

Издание опубликовало еще один пункт контракта Лео с клубом. По нему парню полагается 38 миллионов 965 тысяч евро за "лояльность", а выплачены они должны быть уже после ухода Месси из "Барселоны" – 15 июля. Нынешний договор действует до 30 июня. А лояльность заключается в том, что звездный форвард не покинул Каталонию до февраля 2020 года. При этом неважно, останется ли он в команде после лета 2021 года.

Пока же Месси в ярости уходит из "Барсы" из-за разглашения контракта.

Напомним, общие выплаты аргентинцу превысят 555 миллионов евро. Тогда как клуб погряз в огромных долгах, которые превышают миллиард! Однако Лео проблемы работодателей не волнуют: главное – получить свои баснословные гонорары.

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Вчера Месси забил уже 650-й гол за "Барселону" и приблизился к рекорду Хави.

Вспомним, как Лионель забивал в ворота "Наполи" в Лиге чемпионов:

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