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Неймар станет одноклубником Месси в новом году

3 декабря, 09:19

Олег Люлька Олег Люлька

Бразилец заявил, что в 2021-м непременно воссоединится с Лео, с которым ранее они уже играли вместе в "Барселоне"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал год, в котором он воссоединится с Лионелем Месси. Напомним, они уже были одноклубниками по "Барселоне" с 2013-го по 2017-й.

"Больше всего я хочу снова играть с Месси и опять получить удовольствие от совместного пребывания с ним на поле. Уверен, в следующем году мы должны это сделать", – заявил в комментарии ESPN Неймар после вчерашней победы "ПСЖ" над "МЮ" 3:1, к которой он приложился двумя голами

"Лео может играть на моей позиции, для меня это не будет проблемой", – добавил Неймар, не назвав клуб, в котором его воссоединение с Месси состоится, но дав понять, что это вполне может быть "ПСЖ"

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Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону"

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Что касается Месси, то минувшим летом он хотел покинуть каталонский клуб и перебраться в "Манчестер Сити" к Хосепу Гвардиоле, но в "МанСити" решили, что не потянут 700 млн евро, которые "Барселона" запросила за Месси в качестве отступных.

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Впрочем, следующим летом Месси станет свободным агентом и сможет уйти из "Барселоны" бесплатно. Вопрос только, в "МанСити" или все же в "ПСЖ".

Смотрите, как Неймар забивал вчера в ворота "МЮ"

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Барселона ПСЖ Неймар Лионель Месси
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