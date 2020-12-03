Финалист Лиги чемпионов дожал оставшийся в меньшинстве "Манчестер Юнайтед"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" принимал "Пари Сен-Жермен" на "Олд Траффорд" и не сумел еще раз переиграть финалиста минувшего розыгрыша ЛЧ – 1:3.

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Уже на 6-й минуте встречи счет открыл бразильский нападающий парижан Неймар. На 32-й минуте форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд восстановил паритет. Однако во втором тайме защитник Маркиньос вновь огорчил "Красных Дьяволов".

"МЮ" – "ПСЖ" / Фото: Reuters

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Хозяева были настроены снова отыграться, но через минуту после второго мяча – на 70-й – хавбек "Манчестер Юнайтед" Фред получил красную карточку и был удален с поля. Бразилец получил вторую желтую за фол на Эррере. А в большинстве на 92-й минуте ослабленного соперника добил Неймар, оформив дубль.

Тем не менее даже после этого поражения "МЮ" с 9 очками занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н. "Пари Сен-Жермен" также с 9 баллами — второй, а немецкий "Лейпциг", у которого тоже 9(!), идет на третьем. И только "Истанбул Башакшехир" уже ни на что не претендует – 3 очка.

Смотрите, как "ПСЖ" обыгрывал "Лейпциг"

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