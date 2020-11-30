"Барселона" просит отменить желтую карточку Месси за футболку Марадоны

Аргентинский нападающий снял амуницию своего клуба, чтобы почтить память земляка

"Барселона" обратилась в испанскую Ла Лигу с просьбой аннулировать желтую карточку Лионеля Месси, которую он получил вчера в матче против "Осасуны", отдавая дань уважения Диего Марадоне. Хозяева "Камп Ноу" победили 4:0, а Месси после гола переоделся в Марадону.

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Лео на 73-й минуте снял футболку "Барсы", под которой была футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером на спине. За "Ньюэллс Олд Бойз" недолго выступал Марадона, а Месси провел в молодежной структуре этого клуба пять лет. Лионель отправил воздушный поцелуй на небеса и снова надел футболку "Барселоны". Однако рефери, следуя букве закона, показал ему "горчичник". И вот теперь клуб просит его отменить.

Об этом сообщило сегодня испанское издание Marca.

Каталонский клуб в спокойном тоне объясняет поступок Месси и надеется, что желтую карточку аннулируют. Ранее Лео предупреждали дважды: в играх против "Алавеса" и "Реала".

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