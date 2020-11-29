Месси после гола переоделся в Марадону (видео)

Аргентинский капитан "Барселоны" Лионель Месси трогательно почтил память своего легендарного соотечественника Диего Марадоны, который скончался 25 ноября в результате сердечного приступа.

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Забив на 73-й минуте последний гол каталонцев в воскресном матче чемпионата Испании с "Осасуной" (4:0), Лионель Месси снял с себя футболку "Барселоны", под которой оказалась футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером.

После этого Месси отправил воздушный поцелуй на небеса. И снова надел футболку "Барселоны".

Отметим, что за "Ньюэллс Олд Бойз" выступал Марадона. А Месси провел в структуре этого клуба пять лет, выступая за его молодежную команду.

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Ранее мы писали, что Марадона хотел стать "аргентинским Лениным". Но родственники не выполнили одну из последних просьб легендарного футболиста, отказавшись забальзамировать его тело и вместо этого похоронив его рядом с родителями.

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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