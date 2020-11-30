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Бывший тренер "Барселоны" подал в суд на каталонцев и выбивает обещанные деньги

30 ноября, 14:33

Елена Павлова Елена Павлова

Сетьена не устраивает компенсация, предложенная "блаугранас"

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен недоволен тем, как с ним обошлись "блаугранас". Испанский специалист подал в суд на каталонский клуб, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio. Кстати, в свое время Сетьен мог возглавить "Шахтер".

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Сейчас Кике утверждает, что "Барселона" нарушила контрактные обязательства, не выплатив ему согласованную сумму компенсации за досрочный разрыв соглашения. Сетьен возглавил каталонцев в январе 2020 года, а официально был уволен в августе, хотя контракт тренера с клубом был рассчитан до лета 2022 года.

Кике Сетьен. Фото: fcbarcelona.com

Кике Сетьен. Фото: fcbarcelona.com

Клуб согласился выплатить компенсацию Сетьену, но сумма не устроила 62-летнего наставника, который хочет получить все до последнего евро, обещанного президентом Бартомеу. При этом его помощники – Эдер Сарабия, Фран Сото и Джон Паскуа – до 6 ноября еще числились в "Барселоне", им пытались найти место и лишь два месяца назад уволили.

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Кике Сетьен пришел в "Барселону" в качестве тренера 13 января этого года. За семь месяцев под его руководством команда провела 25 матчей: 19 в Примере, три в Лиге чемпионов и три в Кубке Испании. Его результаты составили 16 побед, четыре ничьи и пять поражений.

Смотрите, как "Барселона" играла при Сетьене

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суд тренер Барселона чемпионат Испании компетенция Кике Сетьен
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