Футболист назвал сына Лео Криштиану. Месси и Роналду – не при делах

Интересную историю рассказал футболист леверкузенского "Байера" Леон Бэйли. Его команда идет среди лидеров Бундеслиги, а самого его называют звездой турнира. Пока он забил два мяча в семи играх. Читайте прогноз, расписание и результаты 9-го тура чемпионата Германии.

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23-летний полузащитник родом с Ямайки назвал своего сына Леон Криштиану. У многих это вызывает ассоциации со звездными Лионелем Месси и Криштиану Роналду, но парень утверждает, что с футболом это никак не связано.

Интервью он дал немецкому изданию Bild.

"Его имя не имеет ничего общего с футболом, это касается меня и моего имени. Лев – это аббревиатура от Леон. И Лео – это лев, я считаю себя львом. Хочу, что мой сын тоже вырос с менталитетом бойца и лидера. А Криштиану – прекрасное имя, которое хорошо сочетается с Лео".

Также Бэйли признался, что сын мотивирует его работать еще больше. Также он поведал, что дружит с легендарным спринтером Усэйном Болтом, который пережил коронавирус. Из-за присутствия на вечеринке у легкоатлета он и задержался с подготовкой к новому сезону.

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