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Месси оштрафовали за футболку Марадоны, а желтую карточку не отменили

2 декабря, 14:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский футболист "Барселоны" почтил память умершего соотечественника

Получила продолжение история с футболкой Диего Марадоны, которую Лионель Месси продемонстрировал в матче чемпионата Испании против "Осасуны". Капитан "Барсы" забил мяч и снял футболку своего клуба, под которой была форма времен выступления Марадоны за "Ньюэллс Олд Бойз". Таким образом он почтил память легендарного земляка.

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Однако жест Лео оценили далеко не все. Судья, следуя букве закона, показал ему "горчичник". Позже "Барселона" попросила отменить желтую карточку Месси за футболку Марадоны. Однако функционеры вместо того, чтобы простить обладателя "Золотого мяча", впаяли ему штраф.

Об этом сообщил испанский сайт sport.es.

Комитет по проведению соревнований Федерации футбола Испании приговорил Месси заплатить 600 евро за нарушение Дисциплинарного кодекса, а его клуб – на 350 евро. Но "Барсу" это не остановило, и клуб собирается направить заявление в Апелляционный комитет.

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