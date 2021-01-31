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Месси в ярости: форвард уходит из "Барсы" из-за разглашения контракта

31 января, 14:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский футболист недоволен тем, что все узнали о его огромной зарплате

Словно снежный ком, обрастает подробностями история о фантастическом контракте Лионеля Месси. Напомним, сегодня стали известны условия контракта Месси с "Барселоной", по которому он получит более полумиллиарда евро только за четыре последних года (2017-2021).

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33-летний нападающий уже отреагировал на свежую публикацию. Как сообщило радио RAC1 в своем аккаунте в Twitter, аргентинец собирается подавать иск в суд на издание, которое недавно опубликовало финансовые подробности его соглашения с "Барсой".

Адвокат звезды спорта уже начал готовить иск против газеты El Mundo и сотрудников клуба, которые имели доступ к контракту и передали информацию в прессу.

В воскресенье днем издание Caught Offside пишет, что Месси пребывает в бешенстве и теперь однозначно покинет клуб. Ранее он предупреждал "Барселону", что если у него или его семьи будут неприятности из-за клуба, то он его покинет. Сегодняшний скандал подтолкнул футболиста к принятию решения: он намерен объявить об уходе из испанского гранда в ближайшие дни. Он считает, что "кто-то в клубе подло его предал".

Читайте такжепрогноз комментатора на матч чемпионата Испании "Барселона" – "Атлетик".

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Смотрите, как Лионель забивал в ворота "Динамо" в Лиге чемпионов:

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