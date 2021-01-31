Месси в ярости: форвард уходит из "Барсы" из-за разглашения контракта

Словно снежный ком, обрастает подробностями история о фантастическом контракте Лионеля Месси. Напомним, сегодня стали известны условия контракта Месси с "Барселоной", по которому он получит более полумиллиарда евро только за четыре последних года (2017-2021).
33-летний нападающий уже отреагировал на свежую публикацию. Как сообщило радио RAC1 в своем аккаунте в Twitter, аргентинец собирается подавать иск в суд на издание, которое недавно опубликовало финансовые подробности его соглашения с "Барсой".
Адвокат звезды спорта уже начал готовить иск против газеты El Mundo и сотрудников клуба, которые имели доступ к контракту и передали информацию в прессу.
В воскресенье днем издание Caught Offside пишет, что Месси пребывает в бешенстве и теперь однозначно покинет клуб. Ранее он предупреждал "Барселону", что если у него или его семьи будут неприятности из-за клуба, то он его покинет. Сегодняшний скандал подтолкнул футболиста к принятию решения: он намерен объявить об уходе из испанского гранда в ближайшие дни. Он считает, что "кто-то в клубе подло его предал".
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