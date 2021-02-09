Шикарный спорткар за 250 тысяч евро: футболист сделал себе подарок после первого гола за "Барсу"

21-летний нападающий "Барселоны" Франсишку Тринкан забил первый гол за каталонский клуб. Футболист принес победу команде над "Бетисом" (3:2) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

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А на следующий день Тринкан прибрел шикарный спорткар. Об этом сообщил в Instagram автодилер.

"Совершенно особая доставка захватывающего Lamborghini Huracan EVO игроку "Барселоны" Тринкану. Наслаждайся и большое спасибо за доверие!", – подписано фото в соцсетях.

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Тринкан перешел в "Барселону" год назад из "Браги". За каталонцев футболист сыграл уже 17 матчей.

Lamborghini Huracan EVO – один из наиболее эксклюзивных автомобилей итальянского производителя с двигателем мощностью 640 л. с., который способен развивать максимальную скорость 325 км/ч и разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды. Стоимость машины начинается примерно от 250 тысяч евро.

Ранее мы писали, что игрок сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес стал владельцем Lamborghini Aventador SVJ. Стоимость роскошного автомобиля составляет около 400 тысяч евро.

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