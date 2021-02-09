Шикарний спорткар за 250 тисяч євро: футболіст зробив собі подарунок після першого гола за "Барсу"

21-річний нападник "Барселони" Франсишку Трінкан забив перший гол за каталонський клуб. Футболіст приніс перемогу команді над "Бетісом" (3: 2) в матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії.

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А на наступний день Трінкан придбав шикарний спорткар. Про це повідомив в Instagram автодилер.

"Цілком особлива доставка захоплюючого Lamborghini Huracan EVO гравцеві "Барселони" Трінкану. Насолоджуйся і велике спасибі за довіру!" , – підписано фото в соцмережах.

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Трінкан перейшов в "Барселону" рік тому з "Браги". За каталонців футболіст зіграв уже 17 матчів.

Lamborghini Huracan EVO – один з найбільш ексклюзивних автомобілів італійського виробника з двигуном потужністю 640 к.с., який здатний розвивати максимальну швидкість 325 км/год і розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,9 секунди. Вартість машини починається приблизно від 250 тисяч євро.

Раніше ми писали, що гравець збірної Люксембургу та київського "Динамо" Жерсон Родрігес став власником Lamborghini Aventador SVJ. Вартість розкішного автомобіля становить близько 400 тисяч євро.

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