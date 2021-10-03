Динамо – Шахтар: пряма відеотрансляція матчу

Дивіться в прямому ефірі поєдинок десятого туру чемпіонату України на НСК "Олімпійський", в якому київське Динамо приймає донецький Шахтар

Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Українське Класико" розпочнеться о 19:30 у неділю, 3 жовтня. Онлайн Динамо Шахтар з відео голів доступний на нашому сайті.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч

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До вашої уваги - відеотрансляція поєдинку українських грандів.

Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!

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Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 9 8 1 0 25 2 23 25 Забиті 25 Пропущені 2 Різниця 23 Результати останніх матчів: В В В В В 2 Шахтар Шах 9 7 1 1 23 5 18 22 Забиті 23 Пропущені 5 Різниця 18 Результати останніх матчів: В В В Н В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забиті 19 Пропущені 7 Різниця 12 Результати останніх матчів: В В В Н П 4 Дніпро-1 Дні 10 6 1 3 14 12 2 19 Забиті 14 Пропущені 12 Різниця 2 Результати останніх матчів: В П В П В 5 Олександрія Оле 10 5 3 2 10 7 3 18 Забиті 10 Пропущені 7 Різниця 3 Результати останніх матчів: Н В П В Н 6 Зоря Зор 9 5 2 2 20 9 11 17 Забиті 20 Пропущені 9 Різниця 11 Результати останніх матчів: В В Н В В 7 Десна Дес 9 5 1 3 13 14 -1 16 Забиті 13 Пропущені 14 Різниця -1 Результати останніх матчів: П В Н П П 8 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забиті 9 Пропущені 12 Різниця -3 Результати останніх матчів: Н П П В В 9 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: В П П Н В 10 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забиті 7 Пропущені 14 Різниця -7 Результати останніх матчів: В П В П П 11 Металіст 1925 Мет 9 3 1 5 8 13 -5 10 Забиті 8 Пропущені 13 Різниця -5 Результати останніх матчів: В Н П П П 12 Інгулець Інг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забиті 9 Пропущені 18 Різниця -9 Результати останніх матчів: П Н П П В 13 Львів Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забиті 6 Пропущені 15 Різниця -9 Результати останніх матчів: П В Н П П 14 Минай Мин 8 1 3 4 6 11 -5 6 Забиті 6 Пропущені 11 Різниця -5 Результати останніх матчів: П П Н Н П 15 Чорноморець Чор 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забиті 11 Пропущені 24 Різниця -13 Результати останніх матчів: П Н П Н Н 16 Маріуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забиті 12 Пропущені 25 Різниця -13 Результати останніх матчів: П П П В П

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Відзначимо, що напередодні в матчі юнацьких складів U19 Шахтар обіграв Динамо 2:0. При цьому коментатор Динамо помилково зрадів голу Шахтаря.