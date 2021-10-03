Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України

Динамо і Шахтар вперше в сезоні зустрінуться в рамках чемпіонату України. Поєдинок пройде 3 жовтня в НСК "Олімпійський" Матч "гірників" і киян покажуть на ТБ і в інтернеті
Шахтар і Динамо зустрінуться на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Динамо – Шахтар дивитися онлайн можна за допомогою нашої онлайн трансляції. Поєдинок розпочнеться о 19:30. Також зустріч можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті.
Де дивитися матч Динамо – Шахтар:
Півтора тижні тому Шахтар розгромив Динамо в матчі за Суперкубок України з рахунком 3:0. Однак поєдинок чемпіонату матиме зовсім іншу вагу.
До того ж "гірники" не зможуть розраховувати на свого головного бомбардира Лассіну Траоре, який в тому матч оформив дубль. Посеред тижня Траоре отримав важку травму в матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів і вибув на тривалий строк.
Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images
Втім, навіть без своєї грізної зброї Шахтар залишається фаворитом матчу у букмекерів: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 2.50, на нічию – 3.25, на перемогу Динамо – 2.90.
Незважаючи на те, що попереду ще 20 турів, перемога дозволить Динамо істотно відірватися від головного конкурента в боротьбі за золоті медалі. А Шахтар в разі перемоги зрівняється з киянами за очками і отримає психологічний поштовх – дві перемоги над принциповим суперником точно додадуть впевненості підопічним Де Дзербі.
Турнірна таблиця чемпіонату України:
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забиті
25
Пропущені
2
Різниця
23
Результати останніх матчів:
В
В
В
В
В
2
9
7
1
1
23
5
18
22
Забиті
23
Пропущені
5
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті
19
Пропущені
7
Різниця
12
Результати останніх матчів:
В
В
В
Н
П
4
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті
14
Пропущені
12
Різниця
2
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
В
5
9
5
2
2
10
7
3
17
Забиті
10
Пропущені
7
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
П
В
Н
В
6
9
5
2
2
20
9
11
17
Забиті
20
Пропущені
9
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
7
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забиті
13
Пропущені
14
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
8
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
П
П
Н
В
9
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забиті
9
Пропущені
12
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
10
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті
7
Пропущені
14
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
В
П
В
П
П
11
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забиті
8
Пропущені
13
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті
9
Пропущені
18
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті
6
Пропущені
15
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
П
В
Н
П
П
14
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забиті
6
Пропущені
11
Різниця
-5
Результати останніх матчів:
П
П
Н
Н
П
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті
11
Пропущені
24
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
Н
П
Н
Н
16
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті
12
Пропущені
25
Різниця
-13
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П