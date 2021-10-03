2 октября 14:00
Колос 2
Черноморец 1
2 октября 17:00
Львов 0
Днепр-1 1
2 октября 19:30
Ворскла 3
Ингулец 0
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
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Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция суперматча чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 07:47
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В воскресенье, 3 октября, состоится знаменитое "украинское классико": киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 10-го тура чемпионата Украины

Матч пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТЕР

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Полторы недели назад команды встречались в матче за Суперкубок Украины и тогда победу с разгромным счетом отпраздновали подопечные Роберто Де Дзерби. А теперь нас ждет очередной поединок!

Перед очной встречей киевляне опережают "горняков" на три балла. Впереди еще 20 туров, но победа даст киевлянам существенное преимущество в борьбе за "золото".

Для Шахтера же вторая подряд победа над принципиальным конкурентом станет еще и психологическим толчком.

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Позиция
Команда
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Динамо Динамо Дин
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Шахтер Шахтер Шах
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Ворскла Ворскла Вор
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Днепр-1 Днепр-1 Дне
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Александрия Александрия Але
9
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2
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17
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Пропущеные 7
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Результаты последних матчей: В П В Н В
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Заря Заря Зар
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5
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2
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Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: В В Н В В
7
Десна Десна Дес
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5
1
3
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Пропущеные 14
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П П
8
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
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11
Забитые 9
Пропущеные 12
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Результаты последних матчей: П П В В В
9
Колос Колос Кол
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3
2
4
7
14
-7
11
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10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
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Результаты последних матчей: В Н П П П
11
Рух Рух Рух
9
2
2
5
6
12
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8
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
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Ингулец Ингулец Инг
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2
2
6
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18
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Пропущеные 18
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Львов Львов Льв
10
1
3
6
6
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Забитые 6
Пропущеные 15
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Результаты последних матчей: П В Н П П
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Минай Минай Мин
8
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3
4
6
11
-5
6
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н Н П
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Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: П П В П П

Кстати, команды подходят к важнейшему поединку с уникальной статистикой личных встреч в рамках чемпионата страны: обе команды имеют по 25 побед в своем активе и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей 82:82!

Шахтер не сможет рассчитывать на главного бомбардира команды Лассину Траоре, получившего тяжелую травму в матче против Интера в Лиге чемпионов посреди недели. У Динамо кадровых потерь нет.

Тренировка Шахтера:

Букмекеры о матче Динамо – Шахтер:

Аналитики с небольшим преимуществом отдают предпочтение Шахтеру: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.35, на ничью – 3.55, на победу Динамо – 2.85. В процентном соотношении шансы команды на победу выглядят следующим образом: 39 против 34 процентов в пользу "горняков".

Где смотреть матч Динамо – Шахтер:

Матч Динамо – Шахтер в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.

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И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Днепр-1
10
14:12
19
5
Александрия
9
10:7
17
6
Заря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Колос
9
7:14
11
10
Металлист 1925
9
8:13
10
11
Рух
9
6:12
8
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
9
12:23
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