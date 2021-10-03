Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция суперматча чемпионата Украины

В воскресенье, 3 октября, состоится знаменитое "украинское классико": киевское Динамо примет донецкий Шахтер в рамках 10-го тура чемпионата Украины

Матч пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТЕР

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Полторы недели назад команды встречались в матче за Суперкубок Украины и тогда победу с разгромным счетом отпраздновали подопечные Роберто Де Дзерби. А теперь нас ждет очередной поединок!

Перед очной встречей киевляне опережают "горняков" на три балла. Впереди еще 20 туров, но победа даст киевлянам существенное преимущество в борьбе за "золото".

Для Шахтера же вторая подряд победа над принципиальным конкурентом станет еще и психологическим толчком.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 9 8 1 0 25 2 23 25 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Шахтер Шах 9 7 1 1 23 5 18 22 Забитые 23 Пропущеные 5 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В Н В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 5 Александрия Але 9 5 2 2 10 7 3 17 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: В П В Н В 6 Заря Зар 9 5 2 2 20 9 11 17 Забитые 20 Пропущеные 9 Разница 11 Результаты последних матчей: В В Н В В 7 Десна Дес 9 5 1 3 13 14 -1 16 Забитые 13 Пропущеные 14 Разница -1 Результаты последних матчей: П В Н П П 8 Верес Вер 9 3 2 4 9 12 -3 11 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В В В 9 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 10 Металлист 1925 Мет 9 3 1 5 8 13 -5 10 Забитые 8 Пропущеные 13 Разница -5 Результаты последних матчей: В Н П П П 11 Рух Рух 9 2 2 5 6 12 -6 8 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П Н В П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 8 1 3 4 6 11 -5 6 Забитые 6 Пропущеные 11 Разница -5 Результаты последних матчей: П П Н Н П 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 9 1 1 7 12 23 -11 4 Забитые 12 Пропущеные 23 Разница -11 Результаты последних матчей: П П В П П

Кстати, команды подходят к важнейшему поединку с уникальной статистикой личных встреч в рамках чемпионата страны: обе команды имеют по 25 побед в своем активе и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей 82:82!

Шахтер не сможет рассчитывать на главного бомбардира команды Лассину Траоре, получившего тяжелую травму в матче против Интера в Лиге чемпионов посреди недели. У Динамо кадровых потерь нет.

Тренировка Шахтера:

Букмекеры о матче Динамо – Шахтер:

Аналитики с небольшим преимуществом отдают предпочтение Шахтеру: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.35, на ничью – 3.55, на победу Динамо – 2.85. В процентном соотношении шансы команды на победу выглядят следующим образом: 39 против 34 процентов в пользу "горняков".

Где смотреть матч Динамо – Шахтер:

Матч Динамо – Шахтер в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.