Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Динамо и Шахтер впервые в сезоне встретятся в рамках чемпионата Украины. Поединок пройдет 3 октября в НСК "Олимпийский" Матч "горняков" и киевлян покажут на ТВ и в интернете
Шахтер и Динамо встретятся на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Динамо – Шахтер смотреть онлайн можно с помощью нашей онлайн трансляции. Поединок начнется в 19:30. Также встречу можно будет смотреть на ТВ и в интернете.
Где смотреть матч Динамо – Шахтер:
Полторы недели назад Шахтер разгромил Динамо в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:0. Однако поединок чемпионата будет иметь совсем другой вес.
К тому же "горняки" не смогут рассчитывать на своего главного бомбардира Лассину Траоре, который в том матч оформил дубль. Посреди недели Траоре получил тяжелую травму в матче против Интера в Лиге чемпионов и выбыл на длительный срок.
Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images
Впрочем, даже без своего грозного оружия Шахтер остается фаворитом матча у букмекеров: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.50, на ничью – 3.25, на победу Динамо – 2.90.
Несмотря на то, что впереди еще 20 туров, победа позволит Динамо существенно оторваться от главного конкурента в борьбе за золотые медали. А Шахтер в случае победы сравняется с киевлянами по очкам и получит психологический толчок – две победы над принципиальным соперником точно добавят уверенности подопечным Де Дзерби.
Турнирная таблица чемпионата Украины:
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забитые
25
Пропущеные
2
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
В
2
9
7
1
1
23
5
18
22
Забитые
23
Пропущеные
5
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые
19
Пропущеные
7
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
4
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые
14
Пропущеные
12
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
В
5
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
П
В
Н
В
6
9
5
2
2
20
9
11
17
Забитые
20
Пропущеные
9
Разница
11
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
7
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забитые
13
Пропущеные
14
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
8
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
П
П
Н
В
9
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
10
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые
7
Пропущеные
14
Разница
-7
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
П
11
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забитые
8
Пропущеные
13
Разница
-5
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые
6
Пропущеные
15
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
14
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забитые
6
Пропущеные
11
Разница
-5
Результаты последних матчей:
П
П
Н
Н
П
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые
12
Пропущеные
25
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П