Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Динамо и Шахтер впервые в сезоне встретятся в рамках чемпионата Украины. Поединок пройдет 3 октября в НСК "Олимпийский" Матч "горняков" и киевлян покажут на ТВ и в интернете

Шахтер и Динамо встретятся на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Динамо – Шахтер смотреть онлайн можно с помощью нашей онлайн трансляции. Поединок начнется в 19:30. Также встречу можно будет смотреть на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Динамо – Шахтер:

Полторы недели назад Шахтер разгромил Динамо в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:0. Однако поединок чемпионата будет иметь совсем другой вес.

Реклама

К тому же "горняки" не смогут рассчитывать на своего главного бомбардира Лассину Траоре, который в том матч оформил дубль. Посреди недели Траоре получил тяжелую травму в матче против Интера в Лиге чемпионов и выбыл на длительный срок.

Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

Реклама

Впрочем, даже без своего грозного оружия Шахтер остается фаворитом матча у букмекеров: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.50, на ничью – 3.25, на победу Динамо – 2.90.

Несмотря на то, что впереди еще 20 туров, победа позволит Динамо существенно оторваться от главного конкурента в борьбе за золотые медали. А Шахтер в случае победы сравняется с киевлянами по очкам и получит психологический толчок – две победы над принципиальным соперником точно добавят уверенности подопечным Де Дзерби.

Турнирная таблица чемпионата Украины: